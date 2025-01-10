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Новое общественное пространство появилось в Турксибском районе Алматы

Новое общественное пространство появилось в Турксибском районе Алматы

Новая досуговая зона появилась на пустующем участке в южной столице. В пресс-службе городского акимата сообщили, что общественное пространство с детской и спортивной площадками появилось в Турксибском районе, по улице Бурундайской, 73.

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