В Пулково во вторник не вылетят 11 самолетов

Во вторник, 19 апреля, в петербургском аэропорту Пулково отменили вылет 11 самолетов. Пассажиры, купившие билеты на самолеты до Карши, Симферополя, Ростова-на-Дону, Анапы, Краснодара, Намагана, Антальи и Навои сегодня не улетят, рейсы отменены.