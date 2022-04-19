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В Пулково во вторник не вылетят 11 самолетов

В Пулково во вторник не вылетят 11 самолетов

Во вторник, 19 апреля, в петербургском аэропорту Пулково отменили вылет 11 самолетов. Пассажиры, купившие билеты на самолеты до Карши, Симферополя, Ростова-на-Дону, Анапы, Краснодара, Намагана, Антальи и Навои сегодня не улетят, рейсы отменены.

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