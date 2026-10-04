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Кто зажигает звёзды Мишлен?

Кто зажигает звёзды Мишлен?

В погоне за сиянием: что стоит за звёздами МишленПопулярность ресторанных звезд Мишлен в культуре разных стран настолько велика, что никому и в голову не придет связывать их с автомобильными покрышками Мишлен, хотя изначально ресторанный гид Мишлен был всего лишь инструментом для рекламы покрышек.

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