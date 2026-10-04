Кто зажигает звёзды Мишлен?

В погоне за сиянием: что стоит за звёздами МишленПопулярность ресторанных звезд Мишлен в культуре разных стран настолько велика, что никому и в голову не придет связывать их с автомобильными покрышками Мишлен, хотя изначально ресторанный гид Мишлен был всего лишь инструментом для рекламы покрышек.