"Хочу замуж за узбека!" - почему сегодня так много русских женщин выходят замуж за иностранцев и уезжают к ним?

Оглавление Две истории - ещё не тенденция Она выбирает не национальность Возможно, некоторых женщин привлекает в мужчинах из других культур именно то, от чего они устали в современных отношениях.
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Много историй про чернильниц, у которых всё наоборот.