Как отмечает Le Figaro, Польша нанесла Украине серьезный ущерб, отказавшись поставлять вооружения (ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава не будет передавать киевскому режиму свое новое оружие, приобретенное для обороны страны.