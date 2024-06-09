В Huawei заявили о создании чипов для ИИ

Но есть сомнения по поводу того, что Китай сможет наладить массовое производство таких чипов. Их можно было бы выпускать на Тайване, однако мощности крупнейшего в мире производителя чипов TSMC полностью загружены, в том числе из-за бума нейросетей в мире.