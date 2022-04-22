Дорожная обстановка в регионе за прошедшие дежурные сутки

21 апреля в 09-20 у дома № 38 по улице Суворова города Иваново водитель 1970 года рождения, управляя автобусом Богдан, осуществляя перевозку пассажиров по маршрут № 116, перед началом движения с открытой задней правой дверью допустил падение входящей в автобус 68- летней женщины, которая с травмами тела была доставлена в лечебное учреждение.