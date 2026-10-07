«Ударить и повторить»: в Европе объяснили замысел РФ с атаками мостов в Киеве

Большой мост, конечно, не обязательно должен впечатляюще обрушиться, чтобы удар достиг своей цели. Об этом пишет хорватское издание Advance.
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