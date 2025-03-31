«Замурчательные рисунки»

Этот маленький комочек шерсти не просто ищет друзей — он готов открыть тебе двери в мир, где каждый листик шепчет сказку, а солнечные лучи сплетают волшебные узоры! Мурчание Сириуса — это мелодия волшебства, способная разбудить спящие чудеса! Он готов поделиться с тобой своими замурчательными сказками о генерале Пыхтелкине, волшебной кисточке и битве за сокровища.