Матвиенко рассказала о прорыве, который предстоит совершить России

России предстоит совершить стратегический прорыв. В результате наша страна должна окончательно укрепиться в ряду мировых лидеров технологического, экономического и социального прогресса, отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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