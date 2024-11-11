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Переставшая прятаться Кейт Миддлтон заменила королеву Камиллу

Переставшая прятаться Кейт Миддлтон заменила королеву Камиллу

Отсутствие Камиллы породило панические слухи. Кейт Миддлтон огорчила тем, как она выглядит LEGION-MEDIAПоявление Кейт Миддлтон на состоявшемся вчера важном мероприятии в Лондоне произвело неоднозначное впечатление на британцев.

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