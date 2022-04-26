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Лига зеленых брендов оценила возможности для ESG-развития российского бизнеса в 2022 году: Новости ➕1, 26.04.2022

Лига зеленых брендов оценила возможности для ESG-развития российского бизнеса в 2022 году: Новости ➕1, 26.04.2022

Лига зеленых брендов в партнерстве с аналитической компанией «Делойт» и АНО «Российская система качества» (Роскачество) представили результаты первого опроса бизнеса, посвященного вопросам устойчивого развития в современных условиях.

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