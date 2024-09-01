Александр Беглов: ТАСС – источник оперативной объективной и достоверной информации

Сегодня старейшему и крупнейшему информагентству России исполняется 120 лет По случаю юбилея губернатор Петербурга направил письмо журналистскому коллективу ИТАР-ТАСС на имя его генерального директора Андрея Кондрашова, в котором отметил давние связи Северной столицы и информационного агентства.
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