Александр Беглов: ТАСС – источник оперативной объективной и достоверной информации

Сегодня старейшему и крупнейшему информагентству России исполняется 120 лет По случаю юбилея губернатор Петербурга направил письмо журналистскому коллективу ИТАР-ТАСС на имя его генерального директора Андрея Кондрашова, в котором отметил давние связи Северной столицы и информационного агентства.