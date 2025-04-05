Первый лишенный сана за педофилию кардинал умер, так и не представ перед судом

В США в возрасте 94 лет умер Теодор Маккэррик, бывший архиепископ Вашингтона, самый высокопоставленный американский прелат католической церкви - и первый кардинал, лишенный сана Папой Римским из-за обвинений в сексуальном насилии, сообщил высокопоставленный американский церковный деятель.
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