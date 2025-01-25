Школьница из Севастополя получила награду Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы

Школьница из города Севастополя София Тлуста получила награду Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», проведенного Генеральной прокуратурой РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии