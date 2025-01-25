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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Школьница из Севастополя получила награду Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы

Школьница из города Севастополя София Тлуста получила награду Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», проведенного Генеральной прокуратурой РФ.

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