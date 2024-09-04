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  • Модест
    бла-бла-бла...Когда всё плохо…
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    аглицкие вчоные втюхивают...Не мойтесь перед ...
  • Александр
    очередное враньё!!! 14 глава Второзаконие там всё описано! там же чёрным по белому, какое мясо, можно, какое нельзя. ...15 серьёзных прич...

Когда всё плохо…

Когда всё плохо…

Рано или поздно наступает момент, когда кажется, что нет ✅смысла в жизни. И хочется остановиться, замереть, хочется покоя и бездействия.

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Модест
бла-бла-бла...
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