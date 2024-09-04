Рано или поздно наступает момент, когда кажется, что нет ✅смысла в жизни. И хочется остановиться, замереть, хочется покоя и бездействия.
Когда всё плохо…
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Модест
бла-бла-бла...
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14 час.
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Рано или поздно наступает момент, когда кажется, что нет ✅смысла в жизни. И хочется остановиться, замереть, хочется покоя и бездействия.
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