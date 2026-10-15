Россия и Иран планируют начать строительство железнодорожной линии Решт-Астара в 2027 году. Проект стоимостью 1,6 млрд евро включает 162 км путей и 8 станций и станет частью международного транспортного коридора "Север - Юг".
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