Замглавы МИД сообщил, что США продолжают создавать препоны дипломатам РФ

Соединенные Штаты продолжают создавать препятствия в работе российского посольства. В частности, американские власти намеренно затягивают выдачу виз дипломатам, которые должны прибывать в страну для смены своих коллег.
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