Суд приговорил экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову к 8,5 года за фейки об армии

Ее признали виновной заочно — журналистка находится в Европе, поскольку ранее сбежала из-под домашнего ареста Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми с половиной годам колонии бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову.
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