Жители Дальнего Востока готовы сменить место жительства ради работы

Молодежь не готова покидать Москву ради работы. Каждый десятый соискатель от 18 до 24 лет, проживающий в столице РФ, рассматривает возможность смены места жительства с целью трудоустройства, в то время как на Дальнем Востоке – каждый четвертый, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на сервис SuperJob.