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Жители Дальнего Востока готовы сменить место жительства ради работы

Жители Дальнего Востока готовы сменить место жительства ради работы

Молодежь не готова покидать Москву ради работы. Каждый десятый соискатель от 18 до 24 лет, проживающий в столице РФ, рассматривает возможность смены места жительства с целью трудоустройства, в то время как на Дальнем Востоке – каждый четвертый, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на сервис SuperJob.

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