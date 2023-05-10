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Президент ЦСКА Ватутин: для Шведа сезон однозначно завершен

Президент ЦСКА Ватутин: для Шведа сезон однозначно завершен

Игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед не будет выступать в сезоне-2022/23 в связи с необходимостью восстановления после травмы, полученной при нападении на него, сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на президента баскетбольного клуба Андрея Ватутина.

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