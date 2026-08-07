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Минобороны: ВС РФ поразили три сухогруза в Черном море и логистику в Изюме

Минобороны: ВС РФ поразили три сухогруза в Черном море и логистику в Изюме

Были нанесены удары по логистическим объектам МОСКВА, 7 августа, ФедералПресс. В течение ночи российские военные нанесли удары по морским судам и наземным логистическим объектам, задействованным, по данным Минобороны, в снабжении украинских сил.

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