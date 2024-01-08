Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Конгресс США согласовал бюджет для предотвращения шатдауна

Президент США Джо Байден заявил, что Конгресс США достиг соглашения о финансировании правительства. Общий бюджет американского правительства на 2024 год составит $1,590 трлн, в том числе $886 млрд на оборону и $704 млрд на необоронные расходы.

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