Игорь Угольников поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку Путина Решение Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента России поддержал известный кинорежиссер, актер, сценарист и телеведущий Игорь Угольников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии