JNeurosci: во время осознанного сна мозг демонстрирует уникальную активность

Осознанные сны — это удивительное состояние, когда человек полностью осознает, что спит и видит сон. Исследователи из Центра когнитивной нейровизуализации Дондерса, который входит в состав Медицинского центра Университета Радбауда, провели глубокое изучение работы мозга в момент осознанного сновидения.