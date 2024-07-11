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Военное обозрение

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Белорусско-китайские военные учения «Атакующий сокол»

Белорусско-китайские военные учения «Атакующий сокол»

Белорусская и китайская армии приступили к совместным учениям под названием «Атакующий сокол». В рамках этих учений военнослужащие двух стран будут отрабатывать навыки взаимодействия и борьбы с терроризмом.

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