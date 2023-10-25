Кайли Дженнер запускает собственную линию одежды

Кайли Дженнер объявила о запуске своей линейки одежды под названием Khy.Об этом она рассказала в инстаграме*, представив аккаунт бренда, и опубликовала фотографии, на которых позирует в чёрном кожаном плаще и красных туфлях-лодочках.