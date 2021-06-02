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В Белоярском районе ХМАО - Югры гражданин наловил рыбы на уголовное дело

В Белоярском районе ХМАО - Югры гражданин наловил рыбы на уголовное дело

Полицейскими Белоярского возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи биологических ресурсов.

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