Вице-губернатор Олег Эргашев навестил проходящих лечение в Петербурге участников СВО

Он отметил, что Смольный готов оказать им необходимую поддержку. Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев провел встречи с участниками СВО, которые проходят лечение в Северной столице, и вручил им подарки.
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