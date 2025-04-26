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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фетисов про Овечкина: «От игры в плей-офф зависит финансовое положение. Хорошие контракты предлагаются тем, кто может выиграть Кубок Стэнли»

«Вашингтон» уступил «Монреалю» (3:6, 2-1) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу и вышел на чистое 13-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф (75).

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