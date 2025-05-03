ВС РФ в Волчанске ликвидировали плацдарм противника к северу от изгиба реки Волчья

Российские войска активизировали наступление сразу на нескольких направлениях. Продолжая действия в рамках контртеррористической операции, режим которой сохраняется в Курской области, ВС РФ атакуют позиции противника на севере Сумщины.
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