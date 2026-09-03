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На Алтае детей, в одиночку гуляющих на улицах, забирают и доставляют домой из-за медведей

На Алтае детей, в одиночку гуляющих на улицах, забирают и доставляют домой из-за медведей

Режим повышенной готовности планируют сохранять как минимум до конца сентября В Турочакском районе Республики Алтай продолжают действовать ограничения из-за участившихся выходов медведей к населенным пунктам.

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