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Почему американская классика возвращается в моду: Ralph Lauren, Coach и Tommy Hilfiger снова в центре внимания

Почему американская классика возвращается в моду: Ralph Lauren, Coach и Tommy Hilfiger снова в центре внимания

Американские бренды с историей снова становятся важными игроками fashion-рынка. Перед сентябрьской Неделей моды в Нью-Йорке Ralph Lauren, Coach и Tommy Hilfiger делают ставку на узнаваемые вещи, архивные коды и новое поколение покупателей.

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