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Орелtimes

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Стали известны траты на экологию Орла

Стали известны траты на экологию Орла

Городская администрация опубликовала перечень основных мероприятий муниципальной программы «Экология города Орла».

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