С этими проблемами автовладельцы сталкиваются чаще всего после покупки авто из КНР

Качество автомобилей из Китая за последнее время стало лучше благодаря тому, что производители усовершенствовали технологию производства, но, несмотря на надежность и выносливость машин из КНР, при их покупке нужно обратить внимание на некоторые моменты.
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