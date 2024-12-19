Вкладчикам раскрыли, как получить максимальную выгоду от новогодних ставок по вкладам

Банки стали предлагать повышенные ставки по вкладам на фоне подъема ключевой ставки ЦБ — в некоторых случаях доходность новогодних предложений доходит до 25% годовых, обратила внимание доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им.
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