Роспотребнадзор одобрил повышение штрафов за антисанитарию в квартирах

Роспотребнадзор поддержал предложение об увеличении штрафов за антисанитарию в помещениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства на обращение зампреда комитета государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии