Роспотребнадзор одобрил повышение штрафов за антисанитарию в квартирах

Роспотребнадзор поддержал предложение об увеличении штрафов за антисанитарию в помещениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства на обращение зампреда комитета государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.