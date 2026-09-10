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Политнавигатор

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Экс-посол США: ВСУ будут накачивать дальше, потому что русские только сотрясают воздух

Экс-посол США: ВСУ будут накачивать дальше, потому что русские только сотрясают воздух

Только реальная военная угроза может заставить западных промышленников отказаться от продажи оружия на Украину.

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