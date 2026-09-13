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Принадлежащий «Реалу» Мастантуоно побил три рекорда за один матч, включая достижение Месси

Вингер «Фиорентины» Франко Мастантуоно, арендованный у «Реала», отметился хет-триком в матче 4-го тура Серии А против «Венеции» (4:2).

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