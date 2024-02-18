Рогов назвал большим шагом вперед взятие Авдеевки российской армией

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что взятие Авдеевки российской армией является большим шагом вперед в обеспечении безопасности Донецка и эмоциональном сломе ВСУ.
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