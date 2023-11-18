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Мбаппе забил 300-й гол в карьере в 24 года – быстрее Месси и Роналду

Мбаппе забил 300-й гол в карьере в 24 года – быстрее Месси и Роналду

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции трижды забил Гибралтару (14:0) в квалификации Евро-2024. Теперь на счету нападающего 46 голов за национальную команду и 254 за «Монако» и «ПСЖ».

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