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Звезда «Корешей» Карпук рассказал о работе с Кологривым

Звезда «Корешей» Карпук рассказал о работе с Кологривым

Владимир Карпук, исполняющий одну из ведущих ролей в фильме «Кореша», который является приквелом к картине «Макс и Гусь», посетил премьеру проекта и поделился своими впечатлениями о работе на площадке с Никитой Кологривым.

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