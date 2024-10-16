Звезда «Корешей» Карпук рассказал о работе с Кологривым

Владимир Карпук, исполняющий одну из ведущих ролей в фильме «Кореша», который является приквелом к картине «Макс и Гусь», посетил премьеру проекта и поделился своими впечатлениями о работе на площадке с Никитой Кологривым.
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