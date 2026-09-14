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70-летний Мел Гибсон растрогал фанатов редким фото с дочерью от россиянки: она почти догнала его по росту

70-летний Мел Гибсон растрогал фанатов редким фото с дочерью от россиянки: она почти догнала его по росту

Мел Гибсон прогулялся с 16-летней дочерью Люсией в Лос-Анджелесе Мел Гибсон был замечен папарацци во время прогулки по Лос-Анджелесу с 16-летней дочерью Люсией.

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