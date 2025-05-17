Эксперт рассказал, сколько машин нужно продать дилеру, чтобы не обанкротиться

Первые месяцы этого года стали испытанием для авторынка.Первые месяцы 2025 года стали настоящим испытанием для автомобильных дилеров — существенно снизились объёмы продаж машин, а отдельные китайские производители задумались о прекращении деятельности в России.
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