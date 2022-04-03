Коллектор назвал способ сократить долг на 50 процентов

Примерно 50% долга по кредиту можно списать, если подойти к вопросу нестандартно. О том, как это сделать в интервью радио Sputnik рассказал член совета директоров Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Ян Арт.
Примерно 50% долга по кредиту можно списать, если подойти к вопросу нестандартно. О том, как это сделать в интервью радио Sputnik рассказал член совета директоров Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Ян Арт.
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