"Путин нянчиться с олигархами больше не будет": Сатановский рассказал о последнем предупреждении для элиты

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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ШКИПЕР
Ну это надо будет посмотреть !
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13 час.
Николай Арзамасцев
Надо бы аргументировать уверенность автора статьи в том, что Силуанов добьётся приватизации остатков госсобственности поперёк мнению Путина, 😀.
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10 час.
МП
Михаил Пантюхин
Нашего Президента нужно услышать сразу, а если кто-то не услышит, значит что!? Не увидит всё то, что когда-то было! В. В. Путин слов на ветер не бросает!
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8 час.

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