"Путин нянчиться с олигархами больше не будет": Сатановский рассказал о последнем предупреждении для элиты

Надо бы аргументировать уверенность автора статьи в том, что Силуанов добьётся приватизации остатков госсобственности поперёк мнению Путина, 😀.

МП

Михаил Пантюхин

Нашего Президента нужно услышать сразу, а если кто-то не услышит, значит что!? Не увидит всё то, что когда-то было! В. В. Путин слов на ветер не бросает!