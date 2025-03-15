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Царьград

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Повреждение путепровода парализовало часть киевского метрополитена

Повреждение путепровода парализовало часть киевского метрополитена

Из-за повреждений оборудования, вызванных инцидентом на Дарницком путепроводе, в Киеве временно закрыты шесть наземных станций красной линии метро.

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