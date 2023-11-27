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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Репилов: «У меня новые сани. Сейчас делаем совсем другое, то, что хотелось давно попробовать, на чем катаются европейцы»

«У меня новые сани абсолютно, не прошлогодние. Прошлогодние отдыхают пока. Сейчас делаем совсем другое, то, что хотелось давно попробовать, на чем катаются европейцы, это их геометрия.

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