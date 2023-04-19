"Русский Херсон": следующей целью подполья стал командир ВСУ "Дикий"

Один из активистов подпольной пророссийской организации "Русский Херсон" заявил, что теперь их целью является командир ВСУ, работающий под позывным "Дикий".
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