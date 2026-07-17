Трутнев прогнозирует участие 75 стран на ВЭФ-2026

В 2026 году на Восточном экономическом форуме ожидается участие 75 стран, как и в прошлом году. Об этом сообщил Юрий Трутнев, вице-премьер и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
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